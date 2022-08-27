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Степаненко: Де Дзербі сам попросив підписати новий контракт

Сьогодні 15:23 204 0
Тарас Степаненко прокоментував чутки, що колишній коуч команди Роберто Де Дзербі не розраховував на нього у минулому сезоні.
Степаненко: Де Дзербі сам попросив підписати новий контракт
#Тарас Степаненко, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розраховував на українського півзахисника Тараса Степаненка.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Бомбардир.

Актуально: Степаненко: Де Дзербі сказав мені: "Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч"

"Це було не тільки з Де Дзербі, Фонсека теж так казав. Коли я це зрозумів, то у мене залишалося рік контракту. Я не надто турбувався, тому що взимку міг підписувати контракт з іншою командою. Це футбол, все буває. Не кожен може затриматися в одній команді на 12 років.

Я спокійно працював, сказав йому: "Поки я в команді, то допоможу, чим зможу". А у підсумку вийшло так, що він сам попросив підписати новий контракт. Я відповів, що зі задоволенням закінчу кар’єру в "Шахтарі". Я з Де Дзербі досі в гарних стосунках, ми підтримуємо зв’язок", - розповів Степаненко.

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