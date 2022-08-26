Степаненко: Де Дзербі сказав мені: «Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч

Півзахиснику Шахтаря Тарасу Степаненку подобається юнацький максималізм колишнього тренера команди Роберто Де Дзербі.

Про це заявив футболіст.

"Мені подобається юнацький максималізм Де Дзербі як тренера. Була така ситуація, що я у перших матчах Ліги чемпіонів не грав, виходив на заміну. Він мене попереджав, викликав. Я хлопець який, мені сказали прямо в очі - я це прийняв. "У мене буде грати інший склад, я тебе не бачу під цю схему". У нього була така тема, що він вивчав профіль гравця. У нього були такі карточки зі сильними та слабкими сторонами, як, знаєте, оце в "Мортал Комбат" є. Я більше оборонного типу, а він там вважає, що буде домінувати, тому потрібні такі, як Маркос Антоніо, що з м’ячем грають.

Ми пройшли Монако, потім Шерифу попали, зіграли з Інтером 0:0. Я приїхав після збірної, а у нас гра з "Реалом" вдома. Він мене викликає і каже: "Слухай, я тебе не поставлю в склад, буде грати Алан Патрік. Я вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч, тому мені потрібні вісімки". Я кажу: "Та добре, давайте". Але думаю собі, що ми ж з Реалом граємо, а не з Шерифом, який буде оборонятися.

Попадаємо 0:4, він мені говорить: "Виходь, я не хочу більше пропускати". Це нормально, новий досвід для нього був. Він перший раз у Лізі чемпіонів. Потім в іграх з Реалом він передивився це й іншу тактику обрав", - сказав Степаненко.