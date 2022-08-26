Головне
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
Сьогодні 16:07 928
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї
Сьогодні 18:09 514
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
Сьогодні 16:00 3049
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було
Сьогодні 14:34 13299
Визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи
Сьогодні 14:32 1585
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких
Сьогодні 14:07 2348
Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022
Сьогодні 12:52 281
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Сьогодні 08:10 412
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:43 991
Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 00:28 1133
Прямі трансляції

Степаненко: Де Дзербі сказав мені: «Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч

Сьогодні 19:41 182 0
Гравець згадав обрану стратегію на гру
Степаненко: Де Дзербі сказав мені: «Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч
#Тарас Степаненко, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Півзахиснику Шахтаря Тарасу Степаненку подобається юнацький максималізм колишнього тренера команди Роберто Де Дзербі.

Про це заявив футболіст.

"Мені подобається юнацький максималізм Де Дзербі як тренера. Була така ситуація, що я у перших матчах Ліги чемпіонів не грав, виходив на заміну. Він мене попереджав, викликав. Я хлопець який, мені сказали прямо в очі - я це прийняв. "У мене буде грати інший склад, я тебе не бачу під цю схему". У нього була така тема, що він вивчав профіль гравця. У нього були такі карточки зі сильними та слабкими сторонами, як, знаєте, оце в "Мортал Комбат" є. Я більше оборонного типу, а він там вважає, що буде домінувати, тому потрібні такі, як Маркос Антоніо, що з м’ячем грають.

Ми пройшли Монако, потім Шерифу попали, зіграли з Інтером 0:0. Я приїхав після збірної, а у нас гра з "Реалом" вдома. Він мене викликає і каже: "Слухай, я тебе не поставлю в склад, буде грати Алан Патрік. Я вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч, тому мені потрібні вісімки". Я кажу: "Та добре, давайте". Але думаю собі, що ми ж з Реалом граємо, а не з Шерифом, який буде оборонятися.

Попадаємо 0:4, він мені говорить: "Виходь, я не хочу більше пропускати". Це нормально, новий досвід для нього був. Він перший раз у Лізі чемпіонів. Потім в іграх з Реалом він передивився це й іншу тактику обрав", - сказав Степаненко.

Раніше Степаненко заявив, що Динамо має досвідченішу команду, але це не вручає їм медалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 21073 1
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було 90414
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 2348
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було 13299
Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги 1898
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було 3049
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8894
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 185145
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40195
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 254880
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 43523
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21548 3