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Козловський під час повітряної тривоги: Та дайте вже дограти ті дві хвилини

Сьогодні 17:12 405 0
Козловський під час повітряної тривоги: Та дайте вже дограти ті дві хвилини
#Металіст, #Рух, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент Руха Григорій Козловський просив дограти перший тайм матчу з Металістом, попри повітряну тривогу на 44-й хвилині зустрічі.

Про це повідомляє Андрій Сеньків.

"Та дайте вже дограти ті дві хвилини", - кричав Козловський.

Після закінчення повітряної тривоги матч був відновлений. Дограли перший тайм і через 5 хвилин розпочали другий. На 52-ій хвилині знову перервали матч - була ще одна повітряна тривога.

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