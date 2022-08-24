Козловський під час повітряної тривоги: Та дайте вже дограти ті дві хвилини

Джерело - Чемпіон.
Президент Руха Григорій Козловський просив дограти перший тайм матчу з Металістом, попри повітряну тривогу на 44-й хвилині зустрічі.
Про це повідомляє Андрій Сеньків.
"Та дайте вже дограти ті дві хвилини", - кричав Козловський.
Перша тривога на матчах УПЛ. Рух - Металіст. 43 хвилина.— Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) August 24, 2022
Козловський кричить: та дайте вже дограти ті дві хвилини pic.twitter.com/evx2Jc7xGs
Після закінчення повітряної тривоги матч був відновлений. Дограли перший тайм і через 5 хвилин розпочали другий. На 52-ій хвилині знову перервали матч - була ще одна повітряна тривога.