Козловський під час повітряної тривоги: Та дайте вже дограти ті дві хвилини

Джерело - Чемпіон.

Президент Руха Григорій Козловський просив дограти перший тайм матчу з Металістом, попри повітряну тривогу на 44-й хвилині зустрічі.

Про це повідомляє Андрій Сеньків.

"Та дайте вже дограти ті дві хвилини", - кричав Козловський.

Перша тривога на матчах УПЛ. Рух - Металіст. 43 хвилина.



Козловський кричить: та дайте вже дограти ті дві хвилини pic.twitter.com/evx2Jc7xGs — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) August 24, 2022

Після закінчення повітряної тривоги матч був відновлений. Дограли перший тайм і через 5 хвилин розпочали другий. На 52-ій хвилині знову перервали матч - була ще одна повітряна тривога.