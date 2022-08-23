Йовичевич пояснив нічию з Металістом 1925

Шахтар мав достатньо можливостей, аби виграти матч 1 туру УПЛ проти Металіста 1925.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Ми змусили Металіст 1925 оборонятися на своїй половині поля, хоча це команда, яка любить м'яч так само, як і ми. У них багато вихованців Шахтаря, тренер сам "шахтарський", – а це культура паса. Торік вони теж демонстрували гарний футбол, і матч із Шахтарем на Олімпійському був одним з найкращих. Ми були свідками того матчу. Тож є культура паса, й сам Кривенцов любить це. А ми змусили їх оборонятися весь час сьогодні. І, справді, коли ти весь час проводиш у позиційній атаці за 50–60 метрів від власних воріт, то рідкісна контратака може пройти.

Вони теж професіонали, теж гарна команда, яка може використати простір і, коли ти запізнишся з реакцією на втрату м'яча, здійснити швидку контратаку. Плюс козир кожної команди, коли вона грає на оборону, це кутові, стандарти, що сьогодні й було. Вони й справді були близькими до гола, проте загалом, уважаю, є відчуття, що ми значно більше зробили з м'ячем, більше запропонували: рухали м'яч, рухали суперника, маніпулювали суперником, використовували простір і мали достатньо можливостей, аби виграти матч. Однак цього не сталося. Хлопці віддали всі сили за цієї спекотної погоди, і, як для першого матчу, можемо занести гру в актив.

Звісно, очко є очко, а ми хотіли перемоги. Але головне, що не сталося жодних зовнішніх факторів, які могли зруйнувати цю історичну подію – перший матч після 9 місяців. Щасливі, що все гаразд і ми можемо спокійно повернутися додому", - розповів Йовичевич.