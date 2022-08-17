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Павелко: Кожен матч майбутнього чемпіонату ввійде в історію світового футболу

Сьогодні 17:27 227 0
Андрій Павелко прокоментував наступний сезон УПЛ
Павелко: Кожен матч майбутнього чемпіонату ввійде в історію світового футболу
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - uaf.ua.

Україна проведе історичний чемпіонат з футболу.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Усі ці місяці ми мріяли, щоб футбол повернувся до нашої країни. Зараз він повертається. Це позиція президента України Володимира Зеленського, керівництва українського футболу та клубів. У такі важкі часи в Україні буде унікальний чемпіонат із футболу. Перший і, сподіваюся, останній чемпіонат в умовах повномасштабної війни. 

Коли УАФ почала будувати плани щодо відновлення футболу в країні, у ФІФА та УЄФА сприйняли це як сенсацію. Кожен матч майбутнього чемпіонату ввійде в історію європейського та світового футболу. Увесь світ стежитиме за нами, бо Україна є прикладом мужності, сміливості, стійкості та бойового духу. Ми демонструємо всім, що є незламною нацією. Що ми здатні грати у футбол навіть в умовах війни", - відзначив Павелко.

Раніше визначився розклад 1 туру УПЛ.

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