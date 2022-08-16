Чемпіонат стартує 23 серпня Визначився розклад 1 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад матчів першого туру сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новий чемпіонат України стартує у День державного прапора України - 23 серпня. Ще дві гри відбудуться в середу, 24 серпня – у День Незалежності України.

Поєдинки СК Дніпро-1 – Олександрія та Інгулець – Динамо перенесені на 16 листопада через плей-оф кваліфікації єврокубків.

Чемпіонат України - УПЛ 2022/23

01 тур, 23 серпня

13:00. Шахтар – Металіст 1925

15:00. Чорноморець – Верес

15:00. Зоря – Ворскла

17:00. Колос – Кривбас

24 серпня

13:00. Минай – Львів

15:00. Рух – Металіст

16 листопада

СК Дніпро-1 – Олександрія

Інгулець – Динамо.

Нагадаємо, Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023