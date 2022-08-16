Визначився розклад 1 туру УПЛ

Джерело - upl.ua.
Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад матчів першого туру сезону 2022/23.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Новий чемпіонат України стартує у День державного прапора України - 23 серпня. Ще дві гри відбудуться в середу, 24 серпня – у День Незалежності України.
Поєдинки СК Дніпро-1 – Олександрія та Інгулець – Динамо перенесені на 16 листопада через плей-оф кваліфікації єврокубків.
Чемпіонат України - УПЛ 2022/23
01 тур, 23 серпня
13:00. Шахтар – Металіст 1925
15:00. Чорноморець – Верес
15:00. Зоря – Ворскла
17:00. Колос – Кривбас
24 серпня
13:00. Минай – Львів
15:00. Рух – Металіст
16 листопада
СК Дніпро-1 – Олександрія
Інгулець – Динамо.
Нагадаємо, Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023