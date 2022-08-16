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Визначився розклад 1 туру УПЛ

Сьогодні 16:11 308 0
Чемпіонат стартує 23 серпня Визначився розклад 1 туру УПЛ
Визначився розклад 1 туру УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад матчів першого туру сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новий чемпіонат України стартує у День державного прапора України - 23 серпня.  Ще дві гри відбудуться в середу, 24 серпня – у День Незалежності України.

Поєдинки СК Дніпро-1 – Олександрія та Інгулець – Динамо перенесені на 16 листопада через плей-оф кваліфікації єврокубків.

Чемпіонат України - УПЛ 2022/23
01 тур, 23 серпня
13:00. Шахтар – Металіст 1925
15:00. Чорноморець – Верес
15:00. Зоря – Ворскла
17:00. Колос – Кривбас
24 серпня
13:00. Минай – Львів
15:00. Рух – Металіст
16 листопада
СК Дніпро-1 – Олександрія
Інгулець – Динамо.

Нагадаємо, Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023

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