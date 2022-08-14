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Ференцварош впевнено переграв Фегервар: результати матчів 3 туру чемпіонату Угорщини

Вчора 22:59 194 0
Ференцварош впевнено переграв Фегервар: результати матчів 3 туру чемпіонату Угорщини
#Ференцварош, #МОЛ Фегервар

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру Угорського національного чемпіонату І з футболу.

Проти Ференцвароша у складі Фегервара грали Артем Шабанов та Іван Петряк - перший відіграв увесь матч, другого - замінили у перерві зустрічі.

Угорський національний чемпіонат І з футболу
3 тур
12 серпня

Дебрецен - Вашаш 1:1 (0:1)

13 серпня

Кечкемет - Мезекевешд Жорі 1:0 (1:0)

Уйпешт - Залаегерсег 1:1 (0:1)

14 серпня

Кішварда - Пушкаш Академія 1:1 (0:1)

Гонвед - Пакш 3:3 (2:0)

Ференцварош - МОЛ Фегервар 4:0 (3:0)

Турнірна таблиця:

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