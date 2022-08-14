Ференцварош впевнено переграв Фегервар: результати матчів 3 туру чемпіонату Угорщини

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього туру Угорського національного чемпіонату І з футболу.
Проти Ференцвароша у складі Фегервара грали Артем Шабанов та Іван Петряк - перший відіграв увесь матч, другого - замінили у перерві зустрічі.
Угорський національний чемпіонат І з футболу
3 тур
12 серпня
Дебрецен - Вашаш 1:1 (0:1)
13 серпня
Кечкемет - Мезекевешд Жорі 1:0 (1:0)
Уйпешт - Залаегерсег 1:1 (0:1)
14 серпня
Кішварда - Пушкаш Академія 1:1 (0:1)
Гонвед - Пакш 3:3 (2:0)
Ференцварош - МОЛ Фегервар 4:0 (3:0)
Турнірна таблиця: