Головне
Українки здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування
Сьогодні 14:14 134
Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022
Сьогодні 12:08 183
Матчі плей-оф раунда Ліги чемпіонів Динамо з Бенфікою покаже медіасервіс Мегого
Сьогодні 11:48 305
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 11:19 9835 1
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон
Вчора 23:18 967 3
Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022
Вчора 22:01 791
Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Вчора 18:53 869
Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі
Вчора 17:36 587
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
Вчора 16:48 1262 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 14:04 251995
Прямі трансляції

Салернітана підписала Кандреву

Сьогодні 13:25 162 0
Салернітана підсилилась досвідченим гравцем
Салернітана підписала Кандреву
#Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Салернітана оголосила про підписання досвідченого вінгера Сампдорії Антоніо Кандреву.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Гравець буде виступати на правах оренди правом викупу при деяких умовах. Кандрева буде грати під номером 87.

У минулому сезоні 35-річний вінгер зіграв за Сампдорію 39 матчів в усіх змаганнях, забив 7 голів та віддав 10 асистів.

Окрім Сампдорії італієць виступав за Ювентус, Парму, Лаціо, Інтер, Чезену, Ліворно та Удінезе.

Раніше Аталанта відправила в оренду російського півзахисника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри 1262 2
Український футболіст приєднався до лав ЗСУ Український футболіст приєднався до лав ЗСУ 1115
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак 9835 1
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 987
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон 967 3
Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа 2075
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 251995
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 31039 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36495
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 51573 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7512
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 49432 1