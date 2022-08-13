Салернітана підсилилась досвідченим гравцем

Джерело - Чемпіон.

Салернітана оголосила про підписання досвідченого вінгера Сампдорії Антоніо Кандреву.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Гравець буде виступати на правах оренди правом викупу при деяких умовах. Кандрева буде грати під номером 87.

У минулому сезоні 35-річний вінгер зіграв за Сампдорію 39 матчів в усіх змаганнях, забив 7 голів та віддав 10 асистів.

Окрім Сампдорії італієць виступав за Ювентус, Парму, Лаціо, Інтер, Чезену, Ліворно та Удінезе.

Раніше Аталанта відправила в оренду російського півзахисника.