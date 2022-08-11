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Бензема випередив Рауля у списку бомбардирів Реала

Сьогодні 11:25 242 0
Карім Бензема забив свій 324-й гол за Реал
Бензема випередив Рауля у списку бомбардирів Реала
Фото - gettyimages
#Бензема, #Рауль, #Реал Мадрид

Джерело - suspilne.media.

Нападник Карім Бензема вийшов на чисте друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії мадридського Реала.

Це стало можливим за підсумками матчу іспанського клубу проти німецького Айнтрахта за Суперкубок УЄФА.

На рахунку Бензема - другий м'яч Реала у вчорашньому поєдинку. Цей гол став для француза 324-м за "вершкових", що дозволило йому випередити за даним показником одного із символів клубу Рауля. Абсолютним рекордсменом мадридців за кількістю голів залишається Кріштіану Роналду.

Найкращі бомбардири в історії Реала:

1. Кріштіану Роналду - 450 голів
2. Карім Бензема - 324
3. Рауль - 323
4. Альфредо Ді Стефано - 308
5. Сантільяна - 290
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