Бензема випередив Рауля у списку бомбардирів Реала

Джерело - suspilne.media.
Нападник Карім Бензема вийшов на чисте друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії мадридського Реала.
Це стало можливим за підсумками матчу іспанського клубу проти німецького Айнтрахта за Суперкубок УЄФА.
На рахунку Бензема - другий м'яч Реала у вчорашньому поєдинку. Цей гол став для француза 324-м за "вершкових", що дозволило йому випередити за даним показником одного із символів клубу Рауля. Абсолютним рекордсменом мадридців за кількістю голів залишається Кріштіану Роналду.
Найкращі бомбардири в історії Реала:
1. Кріштіану Роналду - 450 голів
2. Карім Бензема - 324
3. Рауль - 323
4. Альфредо Ді Стефано - 308
5. Сантільяна - 290