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Каземіро: Бензема завжди був найкращою дев'яткою у світі

Сьогодні 12:55 236 0
Каземіро похвалив форварда Реала Каріма Бензема
Каземіро: Бензема завжди був найкращою дев'яткою у світі
Фото - gettyimages
#Бензема, #Каземіро, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Нападник Реала Карім Бензема - є основним претендентом на перемогу у голосуванні за Золотий м'яч.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Каземіро.

"У попередні роки ми мали Кріштіану Роналду, який забивав 50 голів, ми менше дивилися на Каріма.

Але Бензема нічого не змінив, він завжди був найкращою дев'яткою у світі, а зараз він просто зробив крок уперед у забиванні голів. Очевидно, що він виграє Золотий м'яч, ніхто до нього не наблизиться", - відзначив Каземіро.

Нагадаємо, Реал переміг Айнтрахт і завоював Суперкубок УЄФА.

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