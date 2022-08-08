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Президент Вереса: Єдиний пул - це найефективніший спосіб самоорганізації клубів

Сьогодні 17:16 345 0
Іван Надеїн розповів про єдиний телепул
Президент Вереса: Єдиний пул - це найефективніший спосіб самоорганізації клубів
#Верес, #Надеїн

Джерело - FanDay.

Продаж прав на телетрансляції чемпіонату України єдиним телепулом значно вигідніший для всіх сторін.

Про це розповів президент Вереса Іван Надеїн.

"Єдиний пул - це найефективніший спосіб самоорганізації футбольних клубів та максимально прибуткової реалізації футбольних медіаправ. Очевидно, що продаж прав на телетрансляції чемпіонату загалом значно вигідніший для всіх сторін, ніж роздроблення та реалізація окремих частинок єдиного цілого".

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"Якщо реалізовуватиметься цілісний пакет усіх медіаправ за участю всіх клубів, тоді й УПЛ простіше буде запропонувати іноземним компаніям для показу на закордонних телеканалах", - сказав Надеїн.

Нагадаємо, Вересу дозволили грати матчі УПЛ у Рівному.

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