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Вересу дозволили грати матчі УПЛ у Рівному

Сьогодні 19:54 150 0
Наразі клуб домовляється з УАФ
Вересу дозволили грати матчі УПЛ у Рівному
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Рада оборони Рівненської області дозволила Вересу грати на стадіоні Авангард.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Рада оборони області у відповідь на звернення народного клубу прийняла рішення дозволити Вересу проводити домашні поєдинки чемпіонату Української Прем’єр-ліги на стадіоні Авангард у Рівному! Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Необхідні умови для проведення матчів: розроблений та затверджений план дій у разі ймовірної загрози та відсутність глядачів на трибунах.

Наразі народний клуб працює над тим, аби Комітет з безпеки стадіонів та проведення змагань УАФ включив Авангард до переліку стадіонів, де можливо відбуватимуться поєдинки нового сезону чемпіонату УПЛ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо Карпати зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі.

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