Вересу дозволили грати матчі УПЛ у Рівному

Рада оборони Рівненської області дозволила Вересу грати на стадіоні Авангард.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Рада оборони області у відповідь на звернення народного клубу прийняла рішення дозволити Вересу проводити домашні поєдинки чемпіонату Української Прем’єр-ліги на стадіоні Авангард у Рівному! Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Необхідні умови для проведення матчів: розроблений та затверджений план дій у разі ймовірної загрози та відсутність глядачів на трибунах.

Наразі народний клуб працює над тим, аби Комітет з безпеки стадіонів та проведення змагань УАФ включив Авангард до переліку стадіонів, де можливо відбуватимуться поєдинки нового сезону чемпіонату УПЛ", - йдеться в заяві.