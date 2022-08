Лейпциг та Челсі домовились про трансфер Вернера

РБ Лейпциг досяг домовленості щодо трансферу нападника Челсі Тімо Вернера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Його медогляд заплановано на вівторок.

Клуби готують документи для підписання сьогодні.

Остаточні деталі переходу обговорюються з Челсі, але угода укладена.

Timo Werner on permanent deal to RB Leipzig, here we go confirmed. Medical tests will take place this week, scheduled on Tuesday. 🚨🔵 #CFC



The clubs are preparing documents to be signed today - final details of the add ons structure discussed with Chelsea but deal is done. pic.twitter.com/WiT9LLbZdz