Головне
Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції
Вчора 22:22 1357
Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій
Сьогодні 14:39 2655 9
Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей та дорослих переселенців з України в Хорватії
Сьогодні 13:21 278
Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа
Сьогодні 09:54 414
Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту
Сьогодні 09:11 216
Рикун встановила світовий рекорд на чемпіонаті Європи
Сьогодні 08:55 1305
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 2554
Гол Петряка допоміг Фегервару розгромити Петрокуб: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 545
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу
Сьогодні 07:30 486
Лілль оголосив про підписання Ісмаїлі
Вчора 21:10 394
Прямі трансляції

Трансляції матчів УПЛ можуть тривати до 4 годин

Сьогодні 17:55 316 0
Стали відомі деталі єдиного телепулу
Трансляції матчів УПЛ можуть тривати до 4 годин
#Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Повномасштабна війна Росії проти України вплине на трансляції матчів української Прем'єр-ліги.

Про це повдіомляє ТаТоТаке.

На один поєдинок української еліти транслятор буде закладати слот у 4 години. Така тривалість зумовлена можливими повітряними тривогами.

Поєдинки одного туру відбуватимуться протягом чотирьох днів: п'ятниця, субота, неділя і понеділок. У вихідні дні транслятор повинен буде виділити 12 годин на три слоти трьох матчів, тому права на повний пакет поєдинків зможе придбати лише стрімінгова платформа. Телеканалам це зробити буде дуже складно.

Щодо єдиного телепулу, то журналіст Михайло Співаковський повідомив, що Setаnta Sports запропонувала за право на трансляцію 3,2 млн доларів за перший рік. Приблизно 2/3 від цієї суми вартує продакшн. Підписка коштуватиме близько 100 гривень. Клуби ж отримають приблизно по 60 тисяч доларів.

Раніше була інформація, що більшість клубів проголосували за єдиний ТБ-пул, утрималися лише Динамо, Дніпро-1, Зоря та Рух. Усім їм дали відстрочку на тиждень, аби прийняти остаточне рішення.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар підняв ціну на Мудрика Шахтар підняв ціну на Мудрика 2455
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 6171
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА 7624
Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій 2655 9
Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1854
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи 2554
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20317
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12567
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14551
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5440 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26530 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69172 5