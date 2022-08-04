Клуби УПЛ проголосували за єдиний ТБ-пул

Джерело - Бомбардир.

Клуби УПЛ на онлайн-нараді прийняли остаточне рішення щодо ТБ-пулу чемпіонату.

Про це розповів журналіст Роман Бебех.

Відзначається, що на зустрічі був присутній президент УАФ Андрій Павелко. Також із заявою виступив представник Setanta – було озвучено позицію щодо ціни за підписку та кількості абонентів своєї платформи.

Більшість клубів проголосували за єдиний ТБ-пул, утрималися лише Динамо, Дніпро-1, Зоря та Рух. Попри це остаточне рішення приймуть через тиждень.

За інформацією джерела, якщо буде погоджений єдиний пул, то матчі транслюватиме саме Setanta. При цьому частина ігор буде доступна для перегляду у вільному доступі на ТБ. Також можливий формат виходу трансляцій із запізненням на платформі YouTube.

Раніше Козловський закликав клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам.