Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ

Джерело - fanday.net.
Інгулець готовий безплатно віддати свої телеправа національному телеканалу.
Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.
"Я його повністю (Григорія Козловського - прим) у цьому підтримую. Я на ці гроші не розбагатію, але це реально плювок в обличчя кожного президента клубу.
Я також ладен безплатно віддати права, щоб матчі УПЛ показувало національне телебачення! Я не дам просто так комусь заробляти на собі", - сказав Поворознюк.
Раніше Козловський закликав клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам.