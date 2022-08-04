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Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ

Сьогодні 16:55 383 0
Президент Інгульця прокоментував трансляцію УПЛ в новому сезоні.
Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Дмитро Поворознюк, #Григорій Козловський

Джерело - fanday.net.

Інгулець готовий безплатно віддати свої телеправа національному телеканалу.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Я його повністю (Григорія Козловського - прим) у цьому підтримую. Я на ці гроші не розбагатію, але це реально плювок в обличчя кожного президента клубу.

Я також ладен безплатно віддати права, щоб матчі УПЛ показувало національне телебачення! Я не дам просто так комусь заробляти на собі", - сказав Поворознюк.

Раніше Козловський закликав клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам.

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