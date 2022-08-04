Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ

Інгулець готовий безплатно віддати свої телеправа національному телеканалу.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Я його повністю (Григорія Козловського - прим) у цьому підтримую. Я на ці гроші не розбагатію, але це реально плювок в обличчя кожного президента клубу.

Я також ладен безплатно віддати права, щоб матчі УПЛ показувало національне телебачення! Я не дам просто так комусь заробляти на собі", - сказав Поворознюк.