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Козловський закликав клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам

Сьогодні 18:13 312 0
Григорій Козловський висловився щодо створення єдиного телевізійного пулу УПЛ.
Козловський закликав клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ, #Григорій Козловський

Джерело - fcrukh.com.

Рух підтримає єдиний телепул, який буде безплатним для уболівальників.

Про це розповів президент львівського клубу  Григорій Козловський.

"Наскільки мені відомо, в УПЛ є 2 пропозиції щодо купівлі телеправ. MEGOGO запропонував 100 тисяч доларів на рік усім клубам – це приблизно по 4,5 тисячі доларів на кожного. А Setanta запропонувала 1,5 мільйона, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по 60-70 тисяч доларів на клуб.

Я не сприймаю це інакше, як подачку. Вважаю, що клуби мають мати гідність та проявити свою позицію. Якщо завтра наш клуб і буде голосувати за щось, то тільки за телепул безплатної трансляції матчів для українців.

Я розумію, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, що клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції – це ніщо інше, як подачка. Футбольний клуб Рух у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну.

Тому я закликаю усі клуби відмовитись від таких пропозицій і безплатно віддати права на трансляції національним каналам. Нехай люди дивляться футбол та отримують задоволення. Колись в Англії клуби на 3 роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безплатно, чим підняли інтерес серед вболівальників. Зараз права на трансляцію коштують понад 5 мільярдів за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку", - сказав Козловський.

Нагадаємо, дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ.

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