Козловський закликав клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам

Рух підтримає єдиний телепул, який буде безплатним для уболівальників.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський.

"Наскільки мені відомо, в УПЛ є 2 пропозиції щодо купівлі телеправ. MEGOGO запропонував 100 тисяч доларів на рік усім клубам – це приблизно по 4,5 тисячі доларів на кожного. А Setanta запропонувала 1,5 мільйона, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по 60-70 тисяч доларів на клуб.

Я не сприймаю це інакше, як подачку. Вважаю, що клуби мають мати гідність та проявити свою позицію. Якщо завтра наш клуб і буде голосувати за щось, то тільки за телепул безплатної трансляції матчів для українців.

Я розумію, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, що клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції – це ніщо інше, як подачка. Футбольний клуб Рух у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну.

Тому я закликаю усі клуби відмовитись від таких пропозицій і безплатно віддати права на трансляції національним каналам. Нехай люди дивляться футбол та отримують задоволення. Колись в Англії клуби на 3 роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безплатно, чим підняли інтерес серед вболівальників. Зараз права на трансляцію коштують понад 5 мільярдів за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку", - сказав Козловський.