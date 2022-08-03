Погба відмовився від операції заради участі на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Поль Погба відмовився від операції на меніску.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Француз вирішив продовжувати консервативне лікування та тепер пробуде в лазареті команди 40 днів.
На це вплинуло бажання Погба взяти участь на чемпіонаті світі у Катарі, який розпочнеться наприкінці листопада.
Paul #Pogba dopo gli ultimi consulti specialistici ha deciso di non operarsi: sarà out 40 giorni e si procederà con terapie conservative. Dietro la scelta di non operarsi (sarebbe rimasto out 5 mesi) la volontà di non perdere il Mondiale. #Juventus— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2022
Після операції хавбек вже не зміг би зіграти до 2023 року.