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Погба відмовився від операції заради участі на ЧС-2022

Сьогодні 12:15 261 0
Француз вирішив продовжувати консервативне лікування
Погба відмовився від операції заради участі на ЧС-2022
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба відмовився від операції на меніску.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Француз вирішив продовжувати консервативне лікування та тепер пробуде в лазареті команди 40 днів. 

На це вплинуло бажання Погба взяти участь на чемпіонаті світі у Катарі, який розпочнеться наприкінці листопада.

Після операції хавбек вже не зміг би зіграти до 2023 року.

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