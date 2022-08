Погба відмовився від операції заради участі на ЧС-2022

Півзахисник Ювентуса Поль Погба відмовився від операції на меніску.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Француз вирішив продовжувати консервативне лікування та тепер пробуде в лазареті команди 40 днів.

На це вплинуло бажання Погба взяти участь на чемпіонаті світі у Катарі, який розпочнеться наприкінці листопада.

Paul #Pogba dopo gli ultimi consulti specialistici ha deciso di non operarsi: sarà out 40 giorni e si procederà con terapie conservative. Dietro la scelta di non operarsi (sarebbe rimasto out 5 mesi) la volontà di non perdere il Mondiale. #Juventus