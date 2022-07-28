Відновлення Погба може затягнутися до 2023 року

Поль Погба може пропустити ЧС-2022

Півзахисник Ювентуса Поль Погба ризикує пропустити першу частину сезону 2022/23.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Цього тижня стало відомо про серйозну травму 29-річного футболіста - рентгенологічне обстеження виявило пошкодження меніска. Очікувалося, що відновлення француза після операції займе близько двох місяців.

Однак клуб та футболіст отримали невтішні висновки за результатами консультацій з лікарями, тому операція, яка була запланована цими днями у Санта-Моніці, була перенесена. Джерело відзначає, що хавбек може більше не зіграти до кінця 2022 року.

Гравець зустрінеться ще з одним довіреним лікарем у Франції, щоб остаточно прийняти рішення щодо аспектів процесу реабілітації.

Нагадаємо, Погба травмувався на тренуванні Ювентуса.