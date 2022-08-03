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Луческу: Я хотів, щоб Цітаішвілі залишився з нами

Сьогодні 09:34 274 0
Головний тренер Динамо розповів про відхід грузинського вінгера
Луческу: Я хотів, щоб Цітаішвілі залишився з нами
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - Tribuna.com.

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі, який виступає за Лех, скористався правилом ФІФА, щоб покинути київський клуб.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Він вирішив приїхати сюди, скориставшись правилом ФІФА. Він міг залишитися з нами, і я хотів цього, але зробив інший вибір. Тож у мене немає жодних думок стосовно цієї ситуації. Напевно, так буде краще для його кар’єри, але наступного року він повернеться назад. Він хороший гравець", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Циганков не планує залишатися у Динамо.

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