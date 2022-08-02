Циганков не планує залишатися у Динамо - Вацко

Віктор Циганков хоче змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Віктор Циганков не хоче продовжувати контракт з київським клубом.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

Гравець, чий договір спливає влітку 2023 року, не хоче залишатися у київській команді. Вже з 1 січня хавбек матиме змогу вести переговори з іншими клубами.

Керівництво Динамо спокійно ставиться до бажання Циганкова і не збирається влаштовувати скандали з цього приводу.

Все ще не виключено, що сторони зможуть домовитись.

Нагадаємо, Циганковим цікавиться клуб з АПЛ.