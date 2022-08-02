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Циганков не планує залишатися у Динамо - Вацко

Сьогодні 19:26 511 0
Віктор Циганков хоче змінити клуб
Циганков не планує залишатися у Динамо - Вацко
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Віктор Циганков не хоче продовжувати контракт з київським клубом.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

Гравець, чий договір спливає влітку 2023 року, не хоче залишатися у київській команді. Вже з 1 січня хавбек матиме змогу вести переговори з іншими клубами.

Керівництво Динамо спокійно ставиться до бажання Циганкова і не збирається влаштовувати скандали з цього приводу.

Все ще не виключено, що сторони зможуть домовитись.

Нагадаємо, Циганковим цікавиться клуб з АПЛ.

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