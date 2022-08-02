Циганков не планує залишатися у Динамо - Вацко

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо Віктор Циганков не хоче продовжувати контракт з київським клубом.
Про це розповів коментатор Віктор Вацко.
Гравець, чий договір спливає влітку 2023 року, не хоче залишатися у київській команді. Вже з 1 січня хавбек матиме змогу вести переговори з іншими клубами.
Керівництво Динамо спокійно ставиться до бажання Циганкова і не збирається влаштовувати скандали з цього приводу.
Все ще не виключено, що сторони зможуть домовитись.
Нагадаємо, Циганковим цікавиться клуб з АПЛ.