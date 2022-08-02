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Відомі коментатори відновлять шоу про європейський футбол

Сьогодні 20:55 169 0
Відомі коментатори відновлять шоу про європейський футбол
#Денис Босянок, #Вацко, #Джулай

Джерело - Чемпіон.

Відомий коментатор Віктор Вацко анонсував запуск на своєму YouYube-каналі Вацко Live нової програми, яка буде присвячена європейському футболу.

Співведучим Віктора стане ще один культовий коментатор Дмитро Джулай, який нині працює на Setanta Sports. Вацко хотів би запросити у програму і монстра коментаторської справи Дениса Босянка, однак той нині перебуває на війні у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, Джулай, Босянок і Вацко раніше буле ведучими програми Libero, яка виходила на каналі Sport 1

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