Відомі коментатори відновлять шоу про європейський футбол

Джерело - Чемпіон.

Відомий коментатор Віктор Вацко анонсував запуск на своєму YouYube-каналі Вацко Live нової програми, яка буде присвячена європейському футболу.

Співведучим Віктора стане ще один культовий коментатор Дмитро Джулай, який нині працює на Setanta Sports. Вацко хотів би запросити у програму і монстра коментаторської справи Дениса Босянка, однак той нині перебуває на війні у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, Джулай, Босянок і Вацко раніше буле ведучими програми Libero, яка виходила на каналі Sport 1