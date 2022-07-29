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Мілан погодив трансфер лідера Брюгге

Сьогодні 18:55 305 0
Сторони зійшлись на сумі в 35 млн євро
Мілан погодив трансфер лідера Брюгге
Фото Getty Images
#Брюгге, #Мілан

Джерело - UA-футбол.

Чемпіон Італії Мілан узгодив останні деталі щодо трансферу атакувального півзахисника/форварда Брюгге Шарля де Кетеларе.

Про це повідомляє Sky in Italy.

Сторони зійшлись на сумі в 35 млн євро. Офіційне оголошення про трансфер очікується найближчим часом. На футболіста претендували Лідс та Лестер, які навіть давали більшу суму Брюгге, але сам гравець обрав Мілан.

21-річний Шарль де Кетеларе може зіграти і як центрфорвард, і як атакувальний півзахисник, не рідко він використовувався тренерським штабом і як центральний хавбек. За Брюгге він відіграв 120 матчів, в яких забив 25 голів та віддав 20 результативних передач. Тричі ставав чемпіоном країни.

Ще у 2020-му році дебютував в складі національної команди, нині на його рахунку вісім поєдинків в за збірну Бельгії та один забитий м’яч.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений в трансфері Зелінського.

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