Мілан погодив трансфер лідера Брюгге

Сторони зійшлись на сумі в 35 млн євро

Чемпіон Італії Мілан узгодив останні деталі щодо трансферу атакувального півзахисника/форварда Брюгге Шарля де Кетеларе.

Про це повідомляє Sky in Italy.

Сторони зійшлись на сумі в 35 млн євро. Офіційне оголошення про трансфер очікується найближчим часом. На футболіста претендували Лідс та Лестер, які навіть давали більшу суму Брюгге, але сам гравець обрав Мілан.

21-річний Шарль де Кетеларе може зіграти і як центрфорвард, і як атакувальний півзахисник, не рідко він використовувався тренерським штабом і як центральний хавбек. За Брюгге він відіграв 120 матчів, в яких забив 25 голів та віддав 20 результативних передач. Тричі ставав чемпіоном країни.

Ще у 2020-му році дебютував в складі національної команди, нині на його рахунку вісім поєдинків в за збірну Бельгії та один забитий м’яч.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений в трансфері Зелінського.