Мілан зацікавлений в трансфері Зелінського

Джерело - Tribuna.com.
Мілан розглядає можливість трансферу півзахисника Наполі Пйотра Зелінського.
Про це повідомляє Gazzeta dello Sport.
Керівництво міланців та головний тренер Стефано Піолі вважають 28-річного поляка топгравцем, універсальність якого допоможе команді. Інтерес клубу є предметним, а на потенційний трансфер можуть вплинути перемовини з плеймейкером Брюгге Шарлем де Кетеларе.
Мілан не хоче платити за бельгійця 35 мільйонів євро. Така ж проблема може з’явитись й під час переговорів з Наполі щодо Зелінському. Неаполітанці хочуть виручити за хавбека 40 мільйонів євро, а на футболіста також претендуватиме Вест Гем.
Раніше Мілан цікавиться талановитим півзахисником Астон Вілли.