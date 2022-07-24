Мілан зацікавлений в трансфері Зелінського

Неаполітанці хочуть виручити за хавбека 40 мільйонів євро

Мілан розглядає можливість трансферу півзахисника Наполі Пйотра Зелінського.

Про це повідомляє Gazzeta dello Sport.

Керівництво міланців та головний тренер Стефано Піолі вважають 28-річного поляка топгравцем, універсальність якого допоможе команді. Інтерес клубу є предметним, а на потенційний трансфер можуть вплинути перемовини з плеймейкером Брюгге Шарлем де Кетеларе.

Мілан не хоче платити за бельгійця 35 мільйонів євро. Така ж проблема може з’явитись й під час переговорів з Наполі щодо Зелінському. Неаполітанці хочуть виручити за хавбека 40 мільйонів євро, а на футболіста також претендуватиме Вест Гем.

Раніше Мілан цікавиться талановитим півзахисником Астон Вілли.