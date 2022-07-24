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Мілан зацікавлений в трансфері Зелінського

Сьогодні 15:26 225 0
Неаполітанці хочуть виручити за хавбека 40 мільйонів євро
Мілан зацікавлений в трансфері Зелінського
#Мілан, #Наполі

Джерело - Tribuna.com.

Мілан розглядає можливість трансферу півзахисника Наполі Пйотра Зелінського.

Про це повідомляє Gazzeta dello Sport.

Керівництво міланців та головний тренер Стефано Піолі вважають 28-річного поляка топгравцем, універсальність якого допоможе команді. Інтерес клубу є предметним, а на потенційний трансфер можуть вплинути перемовини з плеймейкером Брюгге Шарлем де Кетеларе.

Мілан не хоче платити за бельгійця 35 мільйонів євро. Така ж проблема може з’явитись й під час переговорів з Наполі щодо Зелінському. Неаполітанці хочуть виручити за хавбека 40 мільйонів євро, а на футболіста також претендуватиме Вест Гем.

Раніше Мілан цікавиться талановитим півзахисником Астон Вілли.

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