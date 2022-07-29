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Роналду хоче покинути МЮ через конкуренцію з Мессі

Сьогодні 08:55 717 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб Роналду хоче покинути МЮ через конкуренцію з Мессі
Роналду хоче покинути МЮ через конкуренцію з Мессі
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ліонель Мессі, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - football.uа.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, як і раніше, хоче змінити клубну прописку в поточне літнє трансферне вікно.

Про це The Athletic.

Португальський нападник хоче піти у команду, яка виступає у Лізі чемпіонів. Кріштіану Роналду хоче продовжувати конкурувати з Ліонелем Мессі за показником голів у турнірі. У португальця поки що 140 голів, у Мессі – 125.

Крім того, Роналду хоче обійти Ліонеля за кількістю голів на груповій стадії турніру (73 проти 76 зараз).

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.

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