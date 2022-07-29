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Воробей: На боці Динамо був фарт

Сьогодні 09:12 587 0
Андрій Воробей прокоментував перемогу Динамо над Фенербахче
Воробей: На боці Динамо був фарт
#Воробей, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - sportarena.com.

Гравці Динамо зіграли злагоджено у матчі-відповіді з Фенербахче.

Про це розповів ексфорвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей.

"Так і очікувалося, що турки гратимуть першим номером на своєму полі за такої підтримки фанатів. Зрозуміло було, що вони полізуть уперед. Тому Динамо потрібно було зіграти за рахунок майстерності та досвіду якогось, щоб стримати цей натиск. Більш-менш динамівці з цим упоралися. Той стартовий тиск, який турки запропонували, слава Богу, ні до чого не привів. Динамівці молодці, дотерпіли та вичавили максимум.

Звісно, був і фарт на нашому боці. Я вважаю, що на боці Динамо був фарт, а також Бущан чудово проявив себе. Фарт та Бущан! Тобто, на даний момент Бущан – це, напевно, навіть більше, ніж півкоманди.

У плані гри турки не змогли свого досягти, бо вони ще сирі. Напевно, немає в них ще якоїсь злагодженості, якогось ігрового порозуміння. Не підійшли вони ще у оптимальній формі до матчів. Ми зіграли трохи злагодженіше. Хоча, чесно кажучи, були у Динамо невеликі помилки та пробоїни. Але сподіватимемося, що в наступних іграх все налагодиться і спрацює принцип "чим далі – тим краще", - сказав Воробей.

Раніше Динамо переграло Фенербахче у другому етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

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