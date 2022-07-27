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Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:43 1271 0
Кияни вийшли до наступного етапу змагань
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото Getty Images
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу київське Динамо на виїзді протистояло Фенербахче.

На 54-ій хвилині зустрічі Фенербахче залишилося у меншості - Юксек отримав друге попередження. Киянам зусиллями Буяльського на 57-ій хвилині вдалося вийти вперед. Через 12 хвилин голкіпер Динамо Бущан потягнув пенальті. Наприкінці основного часу зустрічі кияни пропустили гол. Та все ж на 114 хвилині Караваєв забив гол і приніс перемогу Динамо та вихід до наступного етапу змагань.

Ліга чемпіонів 2022/23
Другий кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 27 липня

Фенербахче (Туреччина) - Динамо (Україна) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1- 57 Буяльський, 1:1 - 89 Салай, 1:2 - 114 Караваєв

Фенербахче: Байиндир, Кадиоглу, Тіссеран (Лінкольн, 85), Солої, Осаї-Семюел, Кахведжи (Мор, 46; Брума, 77), Юкчек, Вілліан (Новак, 95), Россі, Валенсія (Дурсун, 77), Кінг (Крешпу, 63).

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 106), Попов, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 91), Шапаренко, Сидорчук (Андрієвський, 106), Буяльський (Гармаш, 67), Вербич (Ванат, 38), Циганков, Бесєдін (Шепелєв, 67).

Жовті: Юкчек (29), Осаї-Семюел (37), Валенсія (45+2), Мор (63), Солої (98) – Циганков (14), Сидорчук (33), Дубінчак (45+2), Буяльський (58), Шапаренко (60), Попов (68), Гармаш (111)

Червона: Юкчек (54, друга жовта картка)

На 70-й хвилині Валенсія не реалізував пенальті (воротар)

Перший матч 0:0

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