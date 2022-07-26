Вільярреал хоче викупити зірку збірної Аргентини

Джерело - Чемпіон.
Вільяреал вступив у прямі перемовини з Тоттенгемом щодо трансферу Джованні Ло Чельсо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
26-річний хавбек збірної Аргентини у минулому сезоні вже виступав за "підводників" на правах оренди – тепер іспанці спробують його викупити.
Унаї Емері визначив Ло Чельсо, як пріоритетний трансфер на літнє трансферне вікно.
У спарингах Тоттенгема цього літа аргентинець не зіграв жодної хвилини. У попередньому сезоні він провів 22 матчі в складі "жовтої субмарини", ставши півфіналістом Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Кавані погодився перейти у Вільярреал.