Вільярреал хоче викупити зірку збірної Аргентини

Джованні Ло Чельсо може залишитися у Вільярреалі

Джерело - Чемпіон.

Вільяреал вступив у прямі перемовини з Тоттенгемом щодо трансферу Джованні Ло Чельсо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний хавбек збірної Аргентини у минулому сезоні вже виступав за "підводників" на правах оренди – тепер іспанці спробують його викупити.

Унаї Емері визначив Ло Чельсо, як пріоритетний трансфер на літнє трансферне вікно.

У спарингах Тоттенгема цього літа аргентинець не зіграв жодної хвилини. У попередньому сезоні він провів 22 матчі в складі "жовтої субмарини", ставши півфіналістом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Кавані погодився перейти у Вільярреал.