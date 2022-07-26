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Вільярреал хоче викупити зірку збірної Аргентини

Сьогодні 12:10 342 0
Джованні Ло Чельсо може залишитися у Вільярреалі
Вільярреал хоче викупити зірку збірної Аргентини
Фото - gettyimages
#Вільярреал, #Ло Чельсо, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Вільяреал вступив у прямі перемовини з Тоттенгемом щодо трансферу Джованні Ло Чельсо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний хавбек збірної Аргентини у минулому сезоні вже виступав за "підводників" на правах оренди – тепер іспанці спробують його викупити.

Унаї Емері визначив Ло Чельсо, як пріоритетний трансфер на літнє трансферне вікно.

У спарингах Тоттенгема цього літа аргентинець не зіграв жодної хвилини. У попередньому сезоні він провів 22 матчі в складі "жовтої субмарини", ставши півфіналістом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Кавані погодився перейти у Вільярреал.

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