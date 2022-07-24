Вінгер Металіста продовжить кар’єру в Туреччині

Гарріс залишив український клуб

Вінгер Металіста Кадім Гарріс став гравцем турецького Самсунспора.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

29-річний футболіст підписав із клубом контракт на 2 сезони. Фінансові деталі угоди не розголошуються. За даними Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.

Англієць приєднався до Металіста у вересні минулого року. Він відзначився 2 голами та 1 асистом у 13 матчах за харківську команду. Другу половину сезону 2021/22 Гарріс провів в оренді в Тузласпорі.

Самсунспор виступає в перші лізі Туреччини. В минулому сезоні клуб посів 7-ме місце в турнірній таблиці.

Були чутки, що в послугах Гарріса зацікавлений Дніпро-1.

Раніше Металіст призначив заміну Кучеру.