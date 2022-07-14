Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 21:39 2681
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 19:45 9791
Ярмолюк став гравцем англійського Брентфорда
Сьогодні 19:24 741
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми
Сьогодні 16:10 396
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
Сьогодні 12:54 436
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому
Сьогодні 11:09 1773
Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Сьогодні 11:04 636
Шахтар оголосив про призначення головного тренера
Сьогодні 10:23 877
Онопрієнко: Медаль присвячую батькові, який захищає Україну на фронті
Сьогодні 09:01 410
Визначені пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 1805
Прямі трансляції

Металіст призначив заміну Кучеру

Сьогодні 19:52 331 0
Металіст оголосив ім'я нового виконувача обов'язків головного тренера.
Металіст призначив заміну Кучеру
#Металіст, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - metalist.ua.

Виконувачем обов'язків головного тренера Металіста став Олег Ратай.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

За словами віцепрезидента клубу Євгена Краснікова, на сьогоднішній день Олександр Призетко не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro. Призетко залишається у тренерському штабі разом із Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Спортивним директором ФК Металіст призначено Василя Кобіна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати 2681
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО "Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО 2641
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 9791
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 10353
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО 4427
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 7258
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10172 3
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 561
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 21713
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16034 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175459 6
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30702 2