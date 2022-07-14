Металіст призначив заміну Кучеру

Металіст оголосив ім'я нового виконувача обов'язків головного тренера.

Виконувачем обов'язків головного тренера Металіста став Олег Ратай.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

За словами віцепрезидента клубу Євгена Краснікова, на сьогоднішній день Олександр Призетко не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro. Призетко залишається у тренерському штабі разом із Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Спортивним директором ФК Металіст призначено Василя Кобіна.