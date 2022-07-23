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Бенфіка цікавиться Алексісом Санчесом

Сьогодні 11:55 154 0
Для нього питання грошей не є ключовим, пріоритет - грати у ТОП-лізі
Бенфіка цікавиться Алексісом Санчесом
#Бенфіка, #Алексіс Санчес

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Інтера Алексіс Санчес не хоче переходити в Аль-Наср, який зробив йому дуже щедру пропозицію.

Про це повідомляє Tuttosport.

Для нього питання грошей не є ключовим, пріоритет - грати у ТОП-лізі. Санчес мріє про повернення в Барселону.

Бенфіка має інтерес до чилійця, але поки незрозуміло, наскільки серйозні наміри в португальців. У Лісабоні він може стати конкурентом Романа Яремчука.

Інтер готовий припинити співпрацю з Алексісом та заплатити 4 млн євро компенсації. Він все одно має низькі шанси на потрапляння до заявки на ЛЧ.

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