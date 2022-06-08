Санчес та Ді Марія хочуть перейти у Барселону

Барселона може підсилитись двома гравцями

Алексіс Санчес та Анхель Ді Марія запропонували свої послуги Барселоні.

Про це повідомляє Diario Sport.

Футболісти запропонували свої послуги іспанському клубу, але їх переходи у літнє трансферне вікно малоймовірні.

Річ у тому, що головний тренер каталонців Хаві хоче підписати якісних молодих футболістів. Основним претендентом на заміну Усману Дембеле є вінгер Лідса Рафінья.

Трансфери Ді Марії та Санчеса – не пріоритетні для Барси, однак у липні клуб оцінить ситуацію.

У Ді Марії є пропозиція від Ювентуса, а Санчесом цікавиться Севілья, але обоє гравців чекають рішення Барселони.

Контракт Санчеса з Інтером розрахований ще на рік, угода Ді Марії з ПСЖ сплила, він вільний агент.

Раніше повідомлялося, що Дембеле близький до переходу в Челсі.