Бланко може перебратися до УПЛ

Дніпро-1 оформить перехід аргентинського півзахисника Домінго Бланко.

Про це повідомляє Ole.

Український клуб підпише 27-річного футболіста на правах вільного агента. За підсумками минулого сезону Бланко покинув місцевий Індепендьєнте, не продовживши контракт.

Гравець отримає від Дніпра-1 гарантії безпеки. Нагадаємо, клуб планує базуватися в Словаччині, а матчі УПЛ проводити в Ужгороді. Угода з аргентинцем буде розрахована на 3 роки.

На рахунку Бланко 6 голів та 3 асисти в 111 матчах за Індепендьєнте.

Відзначимо, що Металіст, в якому працювали Красніков та Кучер, у лютому 2022 року вже цікавився Бланком.