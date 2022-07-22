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Дніпро-1 підпише аргентинського хавбека

Сьогодні 10:39 364 0
Бланко може перебратися до УПЛ
Дніпро-1 підпише аргентинського хавбека
#Дніпро 1

Джерело - Tribuna.com.

Дніпро-1 оформить перехід аргентинського півзахисника Домінго Бланко.

Про це повідомляє Ole.

Український клуб підпише 27-річного футболіста на правах вільного агента. За підсумками минулого сезону Бланко покинув місцевий Індепендьєнте, не продовживши контракт.

Гравець отримає від Дніпра-1 гарантії безпеки. Нагадаємо, клуб планує базуватися в Словаччині, а матчі УПЛ проводити в Ужгороді. Угода з аргентинцем буде розрахована на 3 роки.

На рахунку Бланко 6 голів та 3 асисти в 111 матчах за Індепендьєнте.

Відзначимо, що Металіст, в якому працювали Красніков та Кучер, у лютому 2022 року вже цікавився Бланком.

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