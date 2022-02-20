Металіст готує трансфер півзахисника збірної Аргентини

Півзахисник збірної Аргентини може перейти у Металіст

Півзахисник Індепендьєнте Домінго Бланко може продовжити кар'єру у Металісті.

Про це повідомляє у своєму Твіттері журналіст TyC Sports Гастон Едул.

Контракт 26-річного футболіста з аргентинськими "червоними дияволами" спливає 30 червня 2022 року і сторони не можуть домовитися про продовження угоди. На тлі цього харків'яни вже провели переговори з гравцем (бажаючи отримати його у статусі вільного агента).

Окрім того, представники Металіста повідомили Індепендьєнте, що прагнуть підписати Бланко і готові закрити питання щодо трансферу не чекаючи літа.

Transfermarkt оцінює Домінго у 3 млн євро.

Раніше Металіст не дограв контрольний матч з Ступчаницею через бійку.

Нагадаємо, Металіст переглядає ексгравця збірної Парагваю.