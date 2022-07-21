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Заховайло: Динамо буде фаворитом у наступному матчі

Сьогодні 14:09 260 0
Агент поділився враженнями від матчу киян з турецьким клубом
Заховайло: Динамо буде фаворитом у наступному матчі
#Динамо Київ, #Фенербахче, #В'ячеслав Заховайло

Джерело - sport.ua.

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло задоволений нічию київського Динамо з турецьким Фенербахче (0:0) в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам експерт.

"Зіграли дисципліновано, що потрібно в таких матчах. Багато боротьби, яка наприкінці матчу перейшла в сумбур. На мою думку, обидві команди не готові на всі 100%. Для тих, хто розуміється, - результат був передбачуваний.

Інтуїція нагадує, що Динамо буде фаворитом у наступному матчі. Особисто мене результат сьогоднішнього матчу влаштовує. Задоволений побаченим. Є нюанси в грі у відповідь, але про них пізніше", - зазначив Заховайло.

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