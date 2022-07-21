Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло задоволений нічию київського Динамо з турецьким Фенербахче (0:0) в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам експерт.

"Зіграли дисципліновано, що потрібно в таких матчах. Багато боротьби, яка наприкінці матчу перейшла в сумбур. На мою думку, обидві команди не готові на всі 100%. Для тих, хто розуміється, - результат був передбачуваний.

Інтуїція нагадує, що Динамо буде фаворитом у наступному матчі. Особисто мене результат сьогоднішнього матчу влаштовує. Задоволений побаченим. Є нюанси в грі у відповідь, але про них пізніше", - зазначив Заховайло.