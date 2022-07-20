Ахметов пояснив рішення вийти з медіабізнесу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов був змушений вийти з медіабізнесу.

Про це він розповів порталу Corriere Della Sera.

"Таке рішення спричинено тільки одним фактором - набуття чинності дискримінаційного закону про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв із болем у серці, адже ми почали розвивати медіабізнес у 2000 році. З того часу інвестували 1,5 мільярда доларів".