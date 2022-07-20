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Ахметов пояснив рішення вийти з медіабізнесу

Сьогодні 11:03 249 0
Президент Шахтаря розповів чому вийшов з медіабізнесу
Ахметов пояснив рішення вийти з медіабізнесу
#Рінат Ахметов, #Футбол 1/2/3, #Шахтар

Джерело - Corriere Della Sera.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов був змушений вийти з медіабізнесу.

Про це він розповів порталу Corriere Della Sera.

"Таке рішення спричинено тільки одним фактором -  набуття чинності дискримінаційного закону про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв із болем у серці, адже ми почали розвивати медіабізнес у 2000 році. З того часу інвестували 1,5 мільярда доларів".

  Актуально: Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу

"Канали Україна та Україна 24 були лідерами українського бродкастингу. Наша зіркова команда налічувала 4000 співробітників, які створили водночас вільне, професійне й цікаве медіа", - сказав Ахметов.

Нагадаємо, холдинг Медіа Група України, у який входять телеканали Футбол, почав звільняти працівників.

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