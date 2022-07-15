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Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу

Вчора 23:56 142 0
Розмір виплати становитиме від 3 до 12 довоєнних місячних окладів
Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу

Джерело - Чемпіон.

Бізнесмен Рінат Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну для українського медіаринку вихідну допомогу.

Про це заявила директор з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Їх розмір становитиме від 3 до 12 "довоєнних" місячних окладів залежно від тривалості роботи працівників (за законом має бути 1 місячний оклад). Ніколи до цього в Україні журналісти не отримували подібної вихідної допомоги.

"Саме через глибоку повагу до команди Рінат Ахметов вирішив, що вихідна допомога кожному має бути більшою, ніж передбачає закон, щоб гарантувати кожному і кожній принаймні три місяці на те, щоб визначитися, що далі", - зазначила Ємченко.

Їх розмір становитиме від 3 до 12 "довоєнних" місячних окладів залежно від тривалості роботи працівників (за законом має бути 1 місячний оклад). Ніколи до цього в Україні журналісти не отримували подібної вихідної допомоги.

 

Раніше повідомлялося, що холдинг Медіа Група України, у який входять телеканали Футбол, почав звільняти працівників.

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