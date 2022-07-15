Холдинг Медіа Група України почав звільняти працівників після рішення Ріната Ахметова щодо виходу його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Про це повідомляє Бабель.

Співробітники медіахолдингу, в який входять телеканали Футбол 1/2/3, отримали лист від директора Євгенія Бондаренка. У ньому йдеться про початок процедури звільнення працівників.

У першу чергу це стосуватиметься четвертої категорії, тобто тих людей, які станом на 11 липня не були залучені у виробничі процеси.

У листі зазначається, що такий крок є вимушеним через набуття чинності закону Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Медіахолдинг наразі планує продовжувати транслювати національний марафон Єдині новини, допоки рішення Нацради з телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій та відповідне рішення Мінʼюсту не набудуть чинності. Телеканали натомість припиняють виробництво власних продуктів.