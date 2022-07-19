Генеральний директор Баварії Олівер Кан пояснив важливість підписання Маттейса де Лігта.

Про це розповів сам функціонер.

"Маттейс де Лігт вразив на найвищому міжнародному рівні не лише своїми технічними якостями, але й як особа, яка була лідером в усіх своїх командах.

У своєму молодому віці він уже навчився брати на себе відповідальність. Сильна команда вимагає не тільки сильну атаку, і цим підписанням ми справді піднімаємо нашу оборону на найвищий рівень", - сказав Кан.