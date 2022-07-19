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Кан: Підписанням де Лігта Баварія підняла оборону на найвищий рівень

Сьогодні 21:11 157 0
Кан прокоментував трансфер Де Лігта
Кан: Підписанням де Лігта Баварія підняла оборону на найвищий рівень
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Маттейс де Лігт, #Футбольні трансфери, #Олівер Кан

Генеральний директор Баварії Олівер Кан пояснив важливість підписання Маттейса де Лігта.

Про це розповів сам функціонер.

"Маттейс де Лігт вразив на найвищому міжнародному рівні не лише своїми технічними якостями, але й як особа, яка була лідером в усіх своїх командах.

У своєму молодому віці він уже навчився брати на себе відповідальність. Сильна команда вимагає не тільки сильну атаку, і цим підписанням ми справді піднімаємо нашу оборону на найвищий рівень", - сказав Кан.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.

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