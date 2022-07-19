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Баварія оголосила про перехід Де Лігта

Сьогодні 19:39 203 0
Маттейс де Лігт став гравцем Баварії
Баварія оголосила про перехід Де Лігта
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Маттейс де Лігт, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - fcbayern.

Баварія оголосила про перехід з Ювентуса захисника Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Інші деталі не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу оцінюється в 70 мільйонів євро гарантованих виплат та ще 10 мільйонів у вигляді бонусів

У минулому сезоні 22-річний нідерландець провів 42 матчі за Ювентус, відзначившись 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі

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