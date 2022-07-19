Баварія оголосила про перехід Де Лігта

Джерело - fcbayern.
Баварія оголосила про перехід з Ювентуса захисника Маттейса де Лігта.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Інші деталі не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу оцінюється в 70 мільйонів євро гарантованих виплат та ще 10 мільйонів у вигляді бонусів
У минулому сезоні 22-річний нідерландець провів 42 матчі за Ювентус, відзначившись 3 голами та 1 асистом.
Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі