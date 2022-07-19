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Де Лігт перейшов у Баварію, - Романо

Сьогодні 11:49 264 0
Гравець проходить медичне обстеження
Де Лігт перейшов у Баварію, - Романо
#Баварія, #Маттейс де Лігт, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ювентуса Маттейс де Лігт продовжить кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби та сам футболіст вже підписали всі необхідні документи. 22-річний нідерландець сьогодні зранку пройде другу частину медогляду.

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Сума трансферу оцінюється в 70 мільйонів євро гарантованих виплат та ще 10 мільйонів у вигляді бонусів. Контракт розрахований до 2027 року.

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