Захисник Ювентуса Маттейс де Лігт продовжить кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби та сам футболіст вже підписали всі необхідні документи. 22-річний нідерландець сьогодні зранку пройде другу частину медогляду.

Актуально: Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі

Сума трансферу оцінюється в 70 мільйонів євро гарантованих виплат та ще 10 мільйонів у вигляді бонусів. Контракт розрахований до 2027 року.

Matthijs de Ligt, new Bayern player. All contracts have been signed between clubs and player side - medical will be completed in the morning after fist part already done. 🔴🤝 #FCBayern



Matthijs will fly to the United States to join the team.