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Шахтар може підсилитися бразильцем з ПАОКа

Сьогодні 16:39 231 0
Тейлор уже грав в Україн
Шахтар може підсилитися бразильцем з ПАОКа
#Шахтар, #Лукас Тейлор

Джерело - Чемпіон.

Шахтар може підписати на позицію правого захисника бразильця Лукаса Тейлора з грецького ПАОКа.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

Тейлор може невдовзі повернутися в Україну, оскільки його гра дуже подобається хорвату Ігору Йовічевічу, якого пророкують на посаду головного тренера Шахтаря після відходу з цієї посади італійця Роберто Де Дзербі.

Лукас Тейлор з літа минулого року виступає за ПАОК. Його контракт з грецьким клубом діє до літа 2024 року, а оціночна вартість становить 800 тисяч євро.

Примітно, що спортивним директором ПАОКа нині є Жозе Боту, який раніше працював директором департаменту селекції Шахтаря.

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