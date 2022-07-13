Тейлор уже грав в Україн

Джерело - Чемпіон.

Шахтар може підписати на позицію правого захисника бразильця Лукаса Тейлора з грецького ПАОКа.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

Тейлор може невдовзі повернутися в Україну, оскільки його гра дуже подобається хорвату Ігору Йовічевічу, якого пророкують на посаду головного тренера Шахтаря після відходу з цієї посади італійця Роберто Де Дзербі.

Лукас Тейлор з літа минулого року виступає за ПАОК. Його контракт з грецьким клубом діє до літа 2024 року, а оціночна вартість становить 800 тисяч євро.

Лукас Тейлор - бразилець, який може повернутися в Україну. Є інформація, що ним цікавиться "Шахтар". Теоретично, це може бути перше підписання Йовічевича. Адже бразилець дуже подобався тренеру в Дніпрі-1 pic.twitter.com/t06Yigzwqf — Volodymyr Zverov (@VZverov) July 13, 2022

Примітно, що спортивним директором ПАОКа нині є Жозе Боту, який раніше працював директором департаменту селекції Шахтаря.