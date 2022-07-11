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Де Дзербі покинув Шахтар

Сьогодні 10:23 251 0
Рішення прийнято за обопільною згодою сторін.
Де Дзербі покинув Шахтар
#Йовичевич, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Разом із наставником клуб залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко

Роберто Де Дзербі очолював Шахтар від 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем устигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразок.

Раніше повідомлялося, що Ігор Йовичевич вже покинув Дніпро-1 та стане наступним тренером донецького клубу.

Нагадаємо, Шахтар може поборотися зі Спецією за Коваленка.

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