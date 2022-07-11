Де Дзербі покинув Шахтар

Рішення прийнято за обопільною згодою сторін.

Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Разом із наставником клуб залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко

Роберто Де Дзербі очолював Шахтар від 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем устигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразок.

Раніше повідомлялося, що Ігор Йовичевич вже покинув Дніпро-1 та стане наступним тренером донецького клубу.

Нагадаємо, Шахтар може поборотися зі Спецією за Коваленка.