Де Дзербі покинув Шахтар

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Разом із наставником клуб залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко
Роберто Де Дзербі очолював Шахтар від 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем устигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразок.
Раніше повідомлялося, що Ігор Йовичевич вже покинув Дніпро-1 та стане наступним тренером донецького клубу.
Нагадаємо, Шахтар може поборотися зі Спецією за Коваленка.