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Лонго: Супряга талановитий, але місяцями стояв на місці у Сампдорії

Сьогодні 14:37 590 0
Дієго Лонго поділився думкою, чому Владислав Супряга провалився в Сампдорії.
Лонго: Супряга талановитий, але місяцями стояв на місці у Сампдорії
#Динамо Київ, #Лонго, #Сампдорія, #Владислав Супряга

Джерело - tribuna.com.

Нападник Динамо Владислав Супряга надто довго адаптовувався у Сампдорії.

Про це розповів колишній асистент Мірчі Луческу у Динамо Дієго Лонго в коментарі La Repubblica.

"Він талановитий, але місяцями стояв на місці. Не знав мову. До того ж він інтроверт.

Йому знадобилося пів року на адаптацію, лише після цього він почав займатися підготовкою. Потім йому довелося вивчити англійську мову, тому що якщо ти нічого не розумієш, важко виконувати вимоги тренера", – сказав Лонго.

22-річний українець грав за італійський клуб на правах оренди у другій частині минулого сезону, взяв участь лише в одному матчі (23 хвилини).

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомив, що Дніпро-1 може орендувати Супрягу.

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