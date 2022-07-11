Нападник Динамо Владислав Супряга надто довго адаптовувався у Сампдорії.

Про це розповів колишній асистент Мірчі Луческу у Динамо Дієго Лонго в коментарі La Repubblica.

"Він талановитий, але місяцями стояв на місці. Не знав мову. До того ж він інтроверт.

Йому знадобилося пів року на адаптацію, лише після цього він почав займатися підготовкою. Потім йому довелося вивчити англійську мову, тому що якщо ти нічого не розумієш, важко виконувати вимоги тренера", – сказав Лонго.