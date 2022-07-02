Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 21:10 859
Лечче запропонували підписати Луніна
Сьогодні 10:39 140
Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії
Сьогодні 08:55 186
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду
Вчора 22:55 328
Салах продовжив контракт з Ліверпулем
Вчора 18:22 307
Лех підписав Цітаішвілі
Вчора 16:10 402
Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону
Вчора 15:11 473
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
30.06.2022 23:13 757
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
30.06.2022 22:50 625
Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
30.06.2022 21:24 498
Прямі трансляції

Дніпро-1 розглядає варіант із орендою Супряги

Сьогодні 11:39 82 0
Другу половину сезону 2021/22 форвард провів у Сампдорії
Дніпро-1 розглядає варіант із орендою Супряги
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Владислав Супряга може провести наступний сезон у Дніпрі-1.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Клуб наразі розглядає можливість оренди 22-річного футболіста. Не виключено, що будуть перемовини й щодо повноцінного трансферу, але за значно меншу ціну, ніж дніпряни продали його у 2018 році (приблизно 6 мільйонів євро - прим.).

Другу половину сезону 2021/22 форвард провів у Сампдорії. Супряга отримав ігрову практику лише в одному матчі Серії А.

Раніше Супряга повернувся до Динамо з італійського клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: У мій будинок увірвалися російські військові Усик: У мій будинок увірвалися російські військові 1103
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023 859
УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном 640
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО 3359
У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО 1909
Усик: Тепер Ломаченко - український солдат Усик: Тепер Ломаченко - український солдат 1135
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3544
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15492
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23184 4
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7191
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183653
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24632