Дніпро-1 розглядає варіант із орендою Супряги

Другу половину сезону 2021/22 форвард провів у Сампдорії

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Владислав Супряга може провести наступний сезон у Дніпрі-1.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Клуб наразі розглядає можливість оренди 22-річного футболіста. Не виключено, що будуть перемовини й щодо повноцінного трансферу, але за значно меншу ціну, ніж дніпряни продали його у 2018 році (приблизно 6 мільйонів євро - прим.).

Другу половину сезону 2021/22 форвард провів у Сампдорії. Супряга отримав ігрову практику лише в одному матчі Серії А.

Раніше Супряга повернувся до Динамо з італійського клубу.