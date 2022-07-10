Йовичевич не проти повернути Піхальонка у Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Потенційний новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич хотів би підписати в донецький клуб хавбека Олександра Піхальонка.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Але, ймовірно, трансферу не буде, бо дніпряни просять 4,5 млн євро за футболіста. Вони його викупили в тих же гірників минулого літа, але суму не розголошували.
Піхальонок - вихованець Шахтаря. Він був у системі клубу з 2004 по 2021 рік.
Нагадаємо, команда відправиться на збори 14 липня. Українці базуватимуться в Нідерландах, а 26 липня проведуть благодійний матч з Аяксом.
Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.