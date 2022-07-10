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Йовичевич не проти повернути Піхальонка у Шахтар

Сьогодні 14:09 190 0
Дніпро-1 за гравця просить 4,5 млн євро
Йовичевич не проти повернути Піхальонка у Шахтар
#СК Дніпро-1, #Шахтар, #Ігор Йовічевич, #Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

Потенційний новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич хотів би підписати в донецький клуб хавбека Олександра Піхальонка.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Але, ймовірно, трансферу не буде, бо дніпряни просять 4,5 млн євро за футболіста. Вони його викупили в тих же гірників минулого літа, але суму не розголошували.

Піхальонок - вихованець Шахтаря. Він був у системі клубу з 2004 по 2021 рік.

Нагадаємо, команда відправиться на збори 14 липня. Українці базуватимуться в Нідерландах, а 26 липня проведуть благодійний матч з Аяксом.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.

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