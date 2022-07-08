Ісмаїлі готується покинути Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі планує змінити клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли ФІФА санкціонувала тимчасове призупинення мого контракту з Шахтарем та відкрила можливість грати за інший клуб в оренді, я отримав багато запитів, навіть від бразильських клубів. Однак я вирішив почекати та не грати у цей період. Війна тільки почалася, і було багато невизначеностей.

Це абсолютно нетипова ситуація – я провів дуже багато часу без офіційних виступів. Але після першого місяця відпочинку зберігаю активність. Залучив до підготовки професіонала, з яким працював у Шахтарі, але все самостійно, без будь-якої допомоги клубу.

Я розмовляв із Шахтарем, і вони пояснили ситуацію. Зберегти мою зарплату на тому ж рівні зараз немає можливості. Цей фактор полегшує мій відхід. Вже були розмови із деякими клубами щодо продовження кар'єри. Сподіваюся, що скоро рішення буде ухвалене. Віддаю перевагу європейським чемпіонатам. Все-таки я 13 років у Європі, але не виключаю повернення до Бразилії. Там теж є проєкти, за якими цікаво спостерігати", – розповів Ісмаїлі.