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Челсі завершує трансфер Стерлінга

Сьогодні 15:55 188 0
Рахім Стерлінг стане гравцем Челсі
Челсі завершує трансфер Стерлінга
Фото - gettyimages
#Аке, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Рахім Стерлінг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг близький до переходу у Челсі.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі закриває трансфер Стерлінга, очікуючи на рішення Ман Сіті щодо пропозиції у розмірі 45 млн фунтів стерлінгів плюс бонуси. 

Але на цьому лондонці не хочуть зупинятись та націлились на захисника Натана Аке, який бажає змінити клубну прописку. З гравцем вже погодили персональні умови, тож залишилось узгодити трансфер з Манчестер Сіті. Додамо, що Аке виходив на поле здебільшого у центрі захисту, але грав і зліва в обороні

Стерлінг у минулому сезоні зіграв у 47 поєдинках в усіх турнірах, відзначившись 17 голами та 9 асистами. Аке ж зіграв у 27 матчах, записавши до свого активу 3 голи.

Нагадаємо, Челсі готовий віддати за Роналду 14 млн фунтів.

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