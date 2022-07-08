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Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі

Сьогодні 10:11 434 0
Натан Аке може покинути Манчестер Сіті
Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі
#Аке, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Челсі близький до підписання центрбека Манчестер Сіті Натан Аке.

Про це повідомляє видання The Times.

Лондонці перебувають на просунутій стадії переговорів із "місцянами". Останніми днями процес прискорився. Про перехід можуть оголосити до кінця тижня.

Сам футболіст готовий повернутися до команди, яку залишив у 2017 році. При цьому умови контракту з ним поки що не погоджені, проте йдеться про довгостроковий контракт.

Минулого сезону на рахунку Аке 2 голи у 14 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Челсі готовий віддати за Роналду 14 млн.

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