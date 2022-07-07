Ворскла поступилась Гурніку у першому спарингу на зборах

Джерело - Чемпіон.

Ворскла зіграла перший спаринг на зборі у Польщі проти команди Гурнік із Забже.

Ворскла поступилася у цьому матчі з рахунком 1:2. Єдиний гол за полтавців забив у другій 45-хвилинці потенційний новобранець нашої команди.

Товариський матч

07 липня

Гурнік Забже - Ворскла 2:1

Ворскла (1 тайм): Різник, Яворський, Павлюк, Пердута, Мельничук, Хрипчук, Пуцлін, Козиренко, Сердюк, Кравчук, Степанюк.

Ворскла (2 тайм): Ткаченко, Ізотов, Зайков, Бацула, Крупський, Челядін, Нестеренко, гравець на перегляді, Кулаковський, гравець на перегляді, Черниш.

Раніше бразилець Марлісон перейшов до Ворскли.